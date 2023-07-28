Происшествия

«Разгорелось еще сильнее»: волгоградские дачники сняли на видео клубы черного дыма в Волжском

Происшествия 28.07.2023 14:43
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28.07.2023 14:43


Очевидцы прислали в редакцию V102.RU видео с клубами черного дыма в районе Волжского. Как рассказали V102.RU дачники, дыма становится все больше, а пожар разделился на два участка. 



— Снимали с пляжа в Винновке. На той стороне в стороне Волжского до сих пор что-то горит. По-моему даже разгорелось еще сильнее и разделилось на два участка, — рассказали читатели информагентства. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что возгорание зафиксировано в Средней Ахтубе. 

— Горит трава отдельными очагами на площади примерно в два гектара. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают пожарно-спасательные расчеты, — добавили в региональном главке МЧС. 

Напомним, что в Городищенском и Калачевском районах Волгоградской области продолжают тушить крупные ландшафтные пожары, вспыхнувшие накануне. Огненную стену в волгоградских лесах сняли на видео. 

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