Сегодня, 12 февраля, Минобороны РФ заявило о перехвате ракет большой дальности «Фламинго».

- Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», - говорится в сводке ведомства о ходе спецоперации.

Также перехвачены шесть управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 211 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напомним, что ночью 12 февраля в Волгоградской области были объявлены беспилотная, а следом и ракетная опасность. В результате падения обломков на территории объекта Минобороны около поселка Котлубань произошло возгорание. Из-за опасности детонации жителей близлежащего поселка эвакуировали.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!