В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет

Не успели устранить в Котово Волгоградской области повторную аварию на теплосетях, как в городе пропал свет. Возмущенные жители, уставшие жить в «городе невезения», как иронично они называют Котово, сообщили об этом в соцсетях.
Через некоторое время в администрации района назвали причину обесточивания города – аварийное отключение линий 110 кВт. В экстренных службах заявили также о начале работ по возвращению света. Ориентировочное время проведения ремонта линии - около 2 часов.
Напомним, в настоящее время аварийные бригады работают и на водоводе Филино-Котово. Накануне сообщалось о двух утечках на сетях. В результате на город подается пониженное давление воды. В экстренных службах заверяют, что работы ведутся без отключения ресурса. Сегодня, 12 февраля, также был устранен повторный порыв на теплотрассе около дома №88 по ул. Коммунистическая, в результате которой без отопления остались жители 12 МКД, почтового отделения, поликлиники и детского сада.