В «городе невезения» Котово Волгоградской области пропал свет

Не успели устранить в Котово Волгоградской области повторную аварию на теплосетях, как в городе пропал свет. Возмущенные жители, уставшие жить в «городе невезения», как иронично они называют Котово, сообщили об этом в соцсетях.

Через некоторое время в администрации района назвали причину обесточивания города – аварийное отключение линий 110 кВт. В экстренных службах заявили также о начале работ по возвращению света. Ориентировочное время проведения ремонта линии - около 2 часов.