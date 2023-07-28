В Волгоградской области потушили два крупных лесных пожара

В Городищенском и Калачевском районах Волгоградской области пожарные справились с открытым огнем на площади более чем в 1000 гектаров. Как сообщает V102.RU, о полной ликвидации пока говорить еще рано.

— В Городищенском районе накануне в 21.30 объявили о локализации пожара. Площадь горения составила 1000 гектаров травы и 150 гектаров смешанных лесных насаждений, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — В 23.50 объявлена ликвидация открытого горения. В Калачевском районе локализация объявлена в 19.42. Площадь горения составила 30 гектаров. В настоящий момент пожары потушены, но до конца суток 28 июля в районе хутора Камыши и в районе Песковатки будут дежурить пожарные расчеты, так как синоптики прогнозируют сильный ветер.

Уточняется, что о полной ликвидации можно говорить лишь в том случае, когда последний пожарный расчет покинет сектор.

Сотрудники ГУ МЧС напоминают о необходимости соблюдения особого противопожарного режима в Волгоградской области. В ближайшие дни, согласно прогнозам, в регионе дневные температуры могут перевалить за отметку в сорок градусов по Цельсию.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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