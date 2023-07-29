РПН исследует воздух после пожаров в Волгоградской области

Общество 29.07.2023 08:59
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29.07.2023 08:59
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области заявили о начале исследований атмосферного воздуха в зоне влияния пожаров, которые произошли накануне в селе Давыдовка Дубовского района и на острове Зеленый в Волжском. Как сообщили V102.RU в ведомстве, на место пожаров выехали специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области».
Пробы воздуха изучат на предмет превышения концентрации веществ, свойственных процессу горения при пожарах.
Ранее V102.RU сообщало о серии пожаров, которые произошли накануне в Волгоградской области. Пожарные работали на ликвидации возгораний, кроме Дубовского и Среднеахтубинского, в Городищенском и Калачевском районах.Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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