



В Волгограде полиция задержала банду угонщиков, пытавшихся силой похитить автомобиль у таксиста. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, двое молодых людей действовали по указке своего старшего товарища.





4 февраля в отдел полиции обратился 48-летний мужчина, заявив о попытке разбойного нападения со стороны клиентов. Он уточнил, что выполнял заказ на своем автомобиле Haval Dargo в Красноармейском районе города, когда двое пассажиров на него напали.

Один из злоумышленников, накинул водителю веревку на шею и начал душить, а второй наносил удары кулаком в область лица. Однако мужчина смог оказать сопротивление - злоумышленники испугались и покинули место преступления.

В результате оперативных действий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые 24-летний и 22-летний волгоградцы.

Позже они рассказали, что действовали по указке своего 38-летнего знакомого, который предложил им денежное вознаграждение за угон. После совершенного преступления дорогостоящий автомобилю планировалось продать. Третий фигурант дела также был вскоре задержан.

- Все трое в содеянном сознались. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до 15 лет лишения свободы, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области