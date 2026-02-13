



В Волгограде полиция совместно с бойцами спецподразделения СОБР провели спецоперацию по задержанию эвакуатора-нелегала. Ранее судимый 30-летний мужчина построил бизнес, незаконно перемещая транспортные средства на собственную стоянку и взимая с владельцев средства за их возвращение.







- Под видом легальной эвакуации бизнесмен вводил автовладельцев в заблуждение, заставляя их платить за несуществующие и фактически не оказанные услуги, либо искусственно завышал установленные расценки, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Жертвами мужчины становились не только водители-одиночки, но и даже представители логистических подразделений крупных компаний. В частности, в 2025 году фигурант организовал эвакуацию на липовую штрафстоянку 16 грузовиков. После устранения причин задержания мужчина незаконно получил денежные средства в размере полумиллиона рублей в качестве компенсации за якобы оказанные услуги по транспортировке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Отметим, полиция просит всех пострадавших от действий эвакуатора-нелегала обратиться в полицию по телефонам: 8 (8442) 93-01-11, 8 (8442) 30-43-45 или 02.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области