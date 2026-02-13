В суде Волгограда водитель отбился от штрафа за парковку на «зеленке»

В Волгограде водитель в судебном порядке оспорил штраф в 5000 рублей, который ему выписали за парковку на «зеленой зоне» в Кировском районе. Мужчина смог доказать, что его машина стояла не на земле, а на асфальте в парковочном кармане.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, территориальная административная комиссия 17 ноября 2025 года признала водителя виновным в том, что он припарковал свою машину на озелененной территории. Однако мужчина это отрицал. Также выяснилось, что в постановлении был неверно указан номер дома, рядом с которым был припаркован автомобиль.

Представителям административной комиссии не удалось доказать в суде, что участок, на котором был припаркован автомобиль, относится к объектам озеленения. В итоге суд прекратил производство по делу в связи с недоказанностью административной вины водителя. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

