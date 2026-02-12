Крышу склада потушили в Волгограде

Сегодня, 12 февраля, загорелась крыша склада в Дзержинском районе Волгограда. Тревожный вызов в оперативные службы поступил в 06:23 мск.

- В Дзержинском районе Волгограда загорелась кровля в одной из секций металлического склада. Благодаря слаженной работе огнеборцев 21-й ПСЧ возгорание было ликвидировано на 10 квадратах, - прокомментировали происшествие в региональном управлении МЧС.

На данный момент известно, что деревянная обрешетка кровли загорелась из-за аварийного режима работы электрического бойлера. Возгорание удалось ликвидировать за 35 минут. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





