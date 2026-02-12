В Волгоградской области 12 февраля впервые объявлена ракетная опасность. В результате падения обломков начался пожар на объекте Министерства обороны РФ, эвакуируют жителей поселка Котлубань. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны, - сообщил глава региона.

По его словам, пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.

- В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань, – уточнил глава Волгоградского региона.

Эвакуация проводится автобусами в райцентр – пункты временного размещения развёрнуты в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.

По поручению Андрея Бочарова в Городищенский район направлены руководители профильных органов власти.

В ночь с 11 на 12 февраля в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, а следом и ракетная. В аэропорту введен план «Ковер».





