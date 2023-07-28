Безработного музыканта осудили за поджог администрации Камышина









Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор Павлу Магалясу, которого в сентябре прошлого года задержали за поджог администрации Камышина, передает V102.RU.

- Подсудимый Магаляс признал вину в инкриминируемых преступлениях, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что в ночь с 22 на 23 сентября 2022 года Магаляс, действуя по мотивам политической ненависти, бросил две бутылки с самодельно изготовленной зажигательной смесью в сторону входных дверей администрации Камышина. В результате произошло возгорание стены и оконной рамы здания, которое своевременно увидел и потушил оперативный дежурный, находящийся в помещении администрации.













Ранее Telegram-каналы сообщали, что безработный Павел Магаляс - уроженец украинского Днепропетровска. Также известно, что он в 2008 году окончил Камышинский технологический институт (филиал ВолгГТУ). Увлекается музыкой. Воспитывает двоих детей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД по региону.

Подсудимого признали виновным по двум статьям УК РФ: покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганство с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / Павел Магаляс, vk.com

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