Расследования

Безработного музыканта осудили за поджог администрации Камышина

Расследования 28.07.2023 13:33
0
28.07.2023 13:33



Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор Павлу Магалясу, которого в сентябре прошлого года задержали за поджог администрации Камышина, передает V102.RU.
- Подсудимый Магаляс признал вину в инкриминируемых преступлениях, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что в ночь с 22 на 23 сентября 2022 года Магаляс, действуя по мотивам политической ненависти, бросил две бутылки с самодельно изготовленной зажигательной смесью в сторону входных дверей администрации Камышина. В результате произошло возгорание стены и оконной рамы здания, которое своевременно увидел и потушил оперативный дежурный, находящийся в помещении администрации.



Ранее Telegram-каналы сообщали, что безработный Павел Магаляс - уроженец украинского Днепропетровска. Также известно, что он в 2008 году окончил Камышинский технологический институт (филиал ВолгГТУ). Увлекается музыкой. Воспитывает двоих детей. 
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД по региону.  
Подсудимого признали виновным по двум статьям УК РФ: покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганство с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / Павел Магаляс, vk.com 
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.07.2023 11:08
Расследования 29.07.2023 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 20:33
Расследования 28.07.2023 20:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 12:02
Расследования 28.07.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 11:44
Расследования 28.07.2023 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.07.2023 07:44
Расследования 28.07.2023 07:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 19:00
Расследования 27.07.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 18:24
Расследования 27.07.2023 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 18:05
Расследования 27.07.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.07.2023 09:56
Расследования 27.07.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 20:11
Расследования 26.07.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 15:57
Расследования 26.07.2023 15:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 12:47
Расследования 26.07.2023 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.07.2023 09:16
Расследования 26.07.2023 09:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2023 16:25
Расследования 25.07.2023 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.07.2023 16:19
Расследования 25.07.2023 16:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:46
На волгоградской трассе молодого рабочего насмерть завалило землейСмотреть фотографии
11:34
В поселке Ельшанка в Волгограде ночью подожгли мусорные завалы: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгограде в районе Дар-горы фура раздавила женщинуСмотреть фотографии
09:43
«Думала, что испугаюсь и больше не поеду»: в Волгограде хрупкая женщина выхаживает двух парализованных бойцов из ДНРСмотреть фотографии
09:11
«Ну, вот и зима пришла»: занесенная градом трасса в Волгоградской области попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:34
В Москве за граффити дали 15 суток художнику из Волгограда PhilippenzoСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области к 1 августа похолодает до +10 °ССмотреть фотографии
22:16
«Поплыли за игрушкой»: стали известны подробности утопления в Волгоградской области отца и сынаСмотреть фотографии
21:31
После ливней и похолодания в Волгоградскую область 31 июля вернется жараСмотреть фотографии
21:02
Очевидцы: на юге Волгограда при заплыве через канал утонули отец с сыномСмотреть фотографии
20:28
«Динамо-Синара» завершило домашний сбор в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:09
В поселке Волгограда нашли мертвым 30-летнего сотрудника прокуратурыСмотреть фотографии
17:24
Волгоградские волонтеры нашли потерявшуюся в страшную жару 80-летнюю бабушкуСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области в сентябре выберут 806 депутатов и главСмотреть фотографии
15:19
Для Волгоградской облдумы закупят 120 календарей по 6 тысяч за штукуСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом гастролеры обманывают пенсионеров под видом метрологовСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде известный бизнесмен на Audi Q8 устроил стрельбу и оказал сопротивление при задержанииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде демонтировали скульптуру на братской могиле моряковСмотреть фотографии
12:17
Жители Камышина Александр Фролов и Ренат Рамазанов погибли на СВОСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде на переходе иномарка сбила 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
11:24
Ураган снес крышу со здания сельской администрации в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде осудили контрактника за повторную пьяную ездуСмотреть фотографии
10:38
Андрей Бочаров почтил память основателя волгоградского НЭТ Отара ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
10:21
В селе Волгоградской области затопило дворы после ремонта дороги за полмиллиардаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:57
В соседнем с Волгоградской областью регионе отказались от массовых тестов на ковидСмотреть фотографии
08:59
РПН исследует воздух после пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:06
На юге Волгограда горел магазин «Маяк»Смотреть фотографии
07:20
Эксперты установили степень опьянения набедокурившего в Волгограде священникаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
«Ее постоянно поджигают»: едкий дым от незаконной свалки отравляет жизнь фроловчанСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
МУП в Волгоградской области выплатило огромную сумму за добычу воды без лицензииСмотреть фотографии
 