Безработного музыканта осудили за поджог администрации Камышина

Расследования 28.07.2023 13:33
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28.07.2023 13:33
Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор Павлу Магалясу, которого в сентябре прошлого года задержали за поджог администрации Камышина, передает V102.RU.
- Подсудимый Магаляс признал вину в инкриминируемых преступлениях, - сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. - Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Установлено, что в ночь с 22 на 23 сентября 2022 года Магаляс, действуя по мотивам политической ненависти, бросил две бутылки с самодельно изготовленной зажигательной смесью в сторону входных дверей администрации Камышина. В результате произошло возгорание стены и оконной рамы здания, которое своевременно увидел и потушил оперативный дежурный, находящийся в помещении администрации.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что безработный Павел Магаляс - уроженец украинского Днепропетровска. Также известно, что он в 2008 году окончил Камышинский технологический институт (филиал ВолгГТУ). Увлекается музыкой. Воспитывает двоих детей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД по региону.
Подсудимого признали виновным по двум статьям УК РФ: покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганство с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / Павел Магаляс, vk.com
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