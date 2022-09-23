Появилось видео момента поджога здания администрации Камышина

Расследования 23.09.2022 13:51
0
23.09.2022 13:51
Момент поджога здания администрации Камышина в Волгоградской области запечатлела камера видеонаблюдения, сообщает ИА «Высота 102».
На записи, опубликованной в одном из Телеграм-каналов, видно, как мужчина бросает два горящих предмета в здание и убегает. Свое лицо поджигатель спрятал под чулком, который натянул на голову.
Напомним, возгорание здания администрации в Камышине произошло сегодня, 23 сентября, рано утром. О происшествии сообщила администрация города.
– Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет, – говорится в официальном сообщении. – В результате зданию причинён незначительный ущерб. В настоящее время правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия.
Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарных подразделений.
Первую группу участников междугородней сети подпольных казино осудят в Волгограде23.09.2022 15:36
Расследования 23.09.2022 15:36
ФСБ обнаружила тайник боеприпасов и оружия в Волгоградской области23.09.2022 13:37
Расследования 23.09.2022 13:37
Москвичку осудят в Калуге за сбыт наркотиков в Волгограде22.09.2022 16:28
Расследования 22.09.2022 16:28
Только зашли: в Волгограде в баре «Гелидор» забили до смерти молодого парня22.09.2022 15:05
Расследования 22.09.2022 15:05
ФСБ предотвратила очередную попытку теракта на российском трубопроводе22.09.2022 13:06
Расследования 22.09.2022 13:06
Лженаследники увели у администрации Волгограда земельный участок22.09.2022 11:01
Расследования 22.09.2022 11:01
«Не удерживал и не проникал»: полиция оценила действия отца, забравшего сына у волгоградки22.09.2022 06:22
Расследования 22.09.2022 06:22
Удар сковородкой сделал волгоградца поджигателем21.09.2022 21:00
Расследования 21.09.2022 21:00
«Живем на сырой земле»: в Волгограде во время капремонта затопило подвал и квартиры четырехэтажки21.09.2022 19:02
Расследования 21.09.2022 19:02
В Волгограде осудят мастера УК за падение школьницы с балкона аварийного дома21.09.2022 16:11
Расследования 21.09.2022 16:11
В Волгограде бывший подрядчик «Газпрома» обвиняется в невыплате зарплаты21.09.2022 15:16
Расследования 21.09.2022 15:16
«Их накрыла артиллерия»: на Украине погиб старший сержант из Волгограда Евгений Макеев20.09.2022 17:50
Расследования 20.09.2022 17:50
В Волжском мужчина спустя 15 лет признался в двойном убийстве20.09.2022 16:38
Расследования 20.09.2022 16:38
В Волжском лже-гадалка купила автомобиль на деньги обманутых клиентов20.09.2022 14:29
Расследования 20.09.2022 14:29
Задержанного за смертельное ДТП волгоградского депутата готовы исключить из фракции ЕР20.09.2022 13:48
Расследования 20.09.2022 13:48