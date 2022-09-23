Появилось видео момента поджога здания администрации Камышина















На записи, опубликованной в одном из Телеграм-каналов, видно, как мужчина бросает два горящих предмета в здание и убегает. Свое лицо поджигатель спрятал под чулком, который натянул на голову.

Напомним, возгорание здания администрации в Камышине произошло сегодня, 23 сентября, рано утром. О происшествии сообщила администрация города.

– Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет, – говорится в официальном сообщении. – В результате зданию причинён незначительный ущерб. В настоящее время правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия.

Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарных подразделений.



