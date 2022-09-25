Происшествия

За поджог мэрии Камышина задержали 37-летнего безработного музыканта

Происшествия 25.09.2022 12:58
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25.09.2022 12:58


В Волгоградской области по подозрению в совершении поджога администрации Камышина задержан 37-летний Павел Магаляс. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчину задержали накануне.   

— Местный безработный Павлик — уроженец украинского Днепропетровска. В злодеянии Магаляс сразу сознался. Сейчас с ним проводят следственные действия, — цитирует информагентство пост Telegram-канала. 

Собственный источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании мужчины. 

— Мужчина задержан, помещен в СИЗО на два месяца — до 24 ноября, — пояснил собеседник информагентства. 

По не подтвержденной официально информации, меру пресечения избрал Центральный районный суд, так как Павлом Магалясом теперь занимается СУ СКР по Волгоградской области. 

В региональном СК журналистам ИА «Высота 102» пояснили, что не обладают такой информацией и соответственно не могут ее прокомментировать. 

Возгорание в горадминистрации Камышина произошло 23 сентября. Как пояснили в мэрии, утром неизвестные метнули в здание зажигательную смесь. В результате никто не пострадал. 

В областном главке МЧС ИА «Высота 102» сообщили, что помощь пожарных сотрудникам мэрии не потребовалась, возгорание ликвидировали до приезда расчета. 

Известно, что Павел Магаляс в 2008 году окончил Камышинский технологический институт (филиал ВолгГТУ). Увлекается музыкой. Воспитывает двоих детей. 

Фото: Павел Магаляс / vk.com 

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