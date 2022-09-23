Происшествия

В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесь

Происшествия 23.09.2022 09:31
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23.09.2022 09:31


В Волгоградской области сегодня, 23 сентября, в городе Камышине произошло возгорание в здании городской администрации. Как сообщали в местной мэрии, утром неизвестные метнули в здание  зажигательную смесь. К счастью, обошлось без пострадавших. 

– Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет, – говорится в официальном сообщении. – В результате зданию причинён незначительный ущерб. В настоящее время правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информационному агентству сообщили, что помощь пожарных сотрудникам администрации не потребовалась. 

– Возгорание было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарных подразделений, – уточнили в ведомстве. 

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