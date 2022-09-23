В здание администрации Камышина неизвестные метнули зажигательную смесь

В Волгоградской области сегодня, 23 сентября, в городе Камышине произошло возгорание в здании городской администрации. Как сообщали в местной мэрии, утром неизвестные метнули в здание зажигательную смесь. К счастью, обошлось без пострадавших.

– Сегодня в утренние часы неустановленными лицами в здание администрации города был брошен зажигательный предмет, – говорится в официальном сообщении. – В результате зданию причинён незначительный ущерб. В настоящее время правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области информационному агентству сообщили, что помощь пожарных сотрудникам администрации не потребовалась.

– Возгорание было ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарных подразделений, – уточнили в ведомстве.