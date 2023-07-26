В Волжской гордуме утвердили комиссию по выборам главы города

Политика 26.07.2023 13:20
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26.07.2023 13:20
Сегодня, 26 июля, в Волжской городской думе утвердили проект постановления об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в представительном органе, соответствующий проект был принят на заседании постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению и регламенту.
Проект представленного на рассмотрение членов комиссии документа был разработан в соответствии с Федеральным законом и на основании предложения Волжского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», пояснили в думе.
Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы городского округа предложено назначить в составе четырех человек. В комиссию вошли двое почетных граждан Волжского - Лев Кириченко, возглавлявший администрацию Волжского с 1988 по 1994 годы, и Вера Лазарева, активистка-пенсионерка из движения «Серебряные волонтеры», депутат гордумы. Членами комиссии стали также управделами администрации Волжского Андрей Попов и Мария Юдина, председатель общественной палаты Волжского и заведующая детским садом №65.
Члены комиссии рекомендовали принять проект постановления на ближайшем заседании Волжской городской думы.
Напомним, в этом году истекают полномочия главы городского округа Игоря Воронина. Нынешний градоначальник возглавлял администрацию Волжского с 2005 по 2005 годы. На очередных выборах он проиграл своему оппоненту Марине Афанасьевой. Однако в 2013 году волжане вновь выбрали его мэром города.
В 2018 году Игоря Воронина выбрали главой городского округа уже депутаты.
Фото Волжской городской думы
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