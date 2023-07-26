Прикурившего от Вечного огня ярославца осудят в Волгограде

Мировому судье судебного участка № 117 Центрального судебного района Волгограда направлено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ярославля, прикурившего от Вечного огня на Аллее Героев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, фигурант дела признал вину и раскаялся.





— Прокуратурой Центрального района Волгограда утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ярославля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, что инцидент произошел ночью 6 июля. Пьяный ярославец, увидев на братской могиле обелиск и зажженный Вечный огонь, осквернил место захоронения, прикурив сигарету от пламени.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

На прикурившего от Вечного огня в Волгограде ярославца возбудили дело

В Волгограде 15-летний подросток прикурил от Вечного огня

Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видео