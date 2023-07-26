Расследования

Прикурившего от Вечного огня ярославца осудят в Волгограде

Расследования 26.07.2023 09:16
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26.07.2023 09:16


Мировому судье судебного участка № 117 Центрального судебного района Волгограда направлено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Ярославля, прикурившего от Вечного огня на Аллее Героев. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона, фигурант дела признал вину и раскаялся. 



— Прокуратурой Центрального района Волгограда утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Ярославля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Напомним, что инцидент произошел ночью 6 июля. Пьяный ярославец, увидев на братской могиле обелиск и зажженный Вечный огонь, осквернил место захоронения, прикурив сигарету от пламени. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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