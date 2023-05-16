Расследования

Жительница Москвы в Волгограде в Вечном огне сожгла цветы и сумку: видео

Расследования 16.05.2023 13:56
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16.05.2023 13:56


В Волгограде полицейские готовятся возбудить уголовное дело в отношении 35-летней женщины, которая 15 мая в Вечном огне на площади Павших борцов сожгла цветы и свою сумку. Злоумышленницу, сообщает ИА «Высота 102», задержали на месте. В случае доказательства вины гостье города-героя грозит наказание, предусмотренное ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».



По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в центре Волгограда утром в понедельник. На видео, предоставленном пресс-службой главка, отчетливо видно, как женщина подходит к братской могиле, берет возложенные ранее цветы и бросает в огонь. После этого дама отправляет следом свою сумку. 

– Злоумышленница попыталась скрыться от подоспевших полицейских, но была задержана нарядом патрульно-постовой службы. Задержанной оказалась 35-летняя приезжая из другого региона, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Санкция статьи УК РФ предполагает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до года или арест до трех месяцев.

Уточняется, что в отношении женщины составлены административные материалы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, рассмотрев которые суд назначил злоумышленнице 15 суток административного ареста.

Как стало известно ИА «Высота 102», гостья Волгограда, совершившая необъяснимый поступок, прописана в Москве. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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