В Волгограде 15-летний подросток прикурил от Вечного огня

В Волгограде полицейскими задержан 15-летний подросток, прикуривший вечером 2 июля сигарету от Вечного огня на ул. Аллея героев. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, молодой человек был задержан патрулировавшим территорию нарядом ППС.





– По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ – «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В случае возбуждения уголовного дела и доказательства вины подростка ему грозит штраф в размере 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года . Также подросток может быть арестован на срок до трех месяцев.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области