На прикурившего от Вечного огня в Волгограде ярославца возбудили дело

Дознаватели отдела полиции Центрального района Волгограда возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Ярославской области, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Как сообщает V102.RU, ярославцу избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.





— Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), — прокомментировали информагентству в пресс-службе УМВД России по Волгограду. — Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает штраф до 40 000 рублей, исправительные работы на срок до года или арест до трех месяцев.

Напомним, что инцидент произошел ночью 6 июля 2023 года. Фигурант дела прикурил сигарету от Вечного огня, после чего был задержан нарядом ППС.

Как уточнили журналистам «Высоты 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, это уже шестой случай надругательства над памятью павших с начала этого года.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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