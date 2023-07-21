Генералу СК из Волгограда Музраеву дали 20 дней на изучение протокола

Бывшему руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву отвели на ознакомление с протоколом судебного заседания ровно 20 дней. Как сообщает V102.RU, генерал СК, получивший 20 лет колонии, подал жалобу на приговор Южного окружного военного суда.

— Продолжается ознакомление защитников с протоколом судебного заседания. Музраеву определили 20 суток на ознакомление. Материалы дела привозят ему в СИЗО, — пояснили информагентству в пресс-службе военного суда.

Как уточнили в Южном окружном суде, актуальной информации по жалобе на приговор не поступало. Отсчет двадцати суток на ознакомление с материалами дела ведется с 10 июля.

Напомним, что при оглашении приговора Музраев заявил, что категорически не согласен с судом. Также жалоба на приговор поступила и от адвокатов Владимира Зубкова, известного в Волгограде предпринимателя. Материалы будет рассматривать Апелляционный военный суд.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону также постановил лишить экс-главу волгоградского следкома спецзвания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград. К слову, гособвинитель запрашивал для Музраева 20 лет колонии и 15 лет лишения свободы для Зубкова. В последнем слове фигуранты дела о теракте в отношении губернатора Волгоградской области заявили, что считают себя невиновными.

Сам бывший руководитель силового ведомства в своих ранее озвученных показаниях настаивал, что предъявленное ему обвинение основано на фальсификациях и оговоре со стороны лиц, в отношении которых он осуществлял уголовное преследование.

Генералу вменяли незаконный оборот оружия, злоупотребление должностными полномочиями и совершение террористического акта. Зубкову инкриминировали только терроризм. О задержании волгоградцев стало известно в начале июня 2019 года.

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» пресс-службой Южного окружного военного суда

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