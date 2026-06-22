



В Новоаннинском районе простятся с 48-летним Иваном Стариковым, погибшим в зоне СВО.

Повар-кондитер по образованию, в апреле прошлого года мужчина заключил контракт с Министерством обороны и уехал к линии боевого соприкосновения. За «ленточкой» Иван Стариков был водителем взвода управления минометной батареи мотострелковой роты.

Неделю назад участник СВО погиб на территории Донецкой народной республики.

Отпевание Ивана Старикова начнется сегодня в 11:00 по адресу: переулок Баррикады, дом 45. В 14:00 участников траурной церемонии приглашают на поминальный обед.

Фото NOVO_TODAY/Vk.com