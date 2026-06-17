В Волгоградской области перед Волжским городским судом предстанет 68-летняя женщина, которая в гневе убила 71-летнего бывшего мужа топором. Орудие она достала из погреба, а потом несколько раз ударила им экс-супруга по голове. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, пенсионерка обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Установлено, что преступление было совершено 2 октября 2025 года в частном домовладении, где проживала разведенная супружеская пара. Между ними вспыхнула ссора, которая побудила женщину взяться за топор. После совершенного убийства, как установило следствие, она обернула топор тряпкой и спрятала его в огороде.

Сыну, который приехал в дом родителей, женщина наврала. Она сообщила, что мужчина в состоянии опьянения упал и ударился головой, получив смертельную рану. Однако следователи выяснили, что на самом деле произошло. Пенсионерка находится под стражей. Она полностью признала вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





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