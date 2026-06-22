



В Волгоградской области арбитражный суд рассмотрит иск прокуратуры к ООО «Векстрой-Юг». Компания взялась за реконструкцию Городищенского оросительного канала, однако сорвала сдачу объекта. Более того, даже те немногие выполненные работы были произведены с многочисленными нарушениями.

Контракт подписан с ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» 9 августа 2024 года. Исполнителю предстояло отремонтировать две нитки напорного трубопровода от ГНС № 1 Городищенской оросительной системы. На эти цели из бюджета было выделено 743,8 млн рублей, в том числе 488,1 млн компания получила в виде аванса. Однако, добравшись до денег, организация не спешила выполнять свои обязательства.

- До настоящего времени ООО «Векстрой-Юг» не выполнило работы, установленные графиком. Кроме того, части выполненных работ произведены с многочисленными нарушениями и дефектами, зафиксированными в предписании Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по результатам внеплановой выездной проверки, - сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.

«Волгоградмелиоводхоз» пытался самостоятельно заставить компанию возобновить заброшенный ремонт, однако организация не захотела делать какие-то выводы и ускорять работу.

Отметим, в результате действий подрядчика интересам государства был нанесён многомиллионный ущерб. Прокуратура Волгоградской области обратилась с иском к ООО «Векстрой-Юг» о полном возмещении убытков. Дело будет рассмотрено арбитражным судом Волгоградской области 9 июля.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"