



В Волгоградской области массово вытравливают вредителей, несущих угрозу будущему урожаю. С насекомыми, лучшим лакомством которых становятся помидоры или другие овощи, борются с помощью феромонных ловушек.

– Массовый мониторинг земель Волгоградской области проводился с 9 апреля по 18 июня, – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. – В теплицах региона было установлено 325 феромонных и цветных клеевых ловушек для борьбы с калифорнийским трипсом, табачной белокрылкой и другими вредителями.

Ловушки для «охотников на урожай» специалисты готовят не только на самих сельхозучастках, но и на складах – там планируется установить 520 «капканов» для капрового жука.

– Такой мониторинг является одним из самых точных методов контроля численности карантинных насекомых – вредителей, – утверждают в пресс-службе ведомства. – Он позволяет в короткие сроки выявлять очаги заражения на больших территориях и не только бороться с ними сейчас, но и предотвращать их распространение в будущем.

Фото Андрея Поручаева