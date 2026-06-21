В Волгоградской области дорожный конфликт закончился стрельбой по людям из охотничьего в ружья, в результате чего двое мужчин получили ранения. По данным местных пабликов, где активно обсуждается это происшествие, полиция после случившегося объявила в розыск трех человек, в числе которых есть женщина.

По предварительным данным, дорожный конфликт произошел еще в ночь на 19 июня в Алексеевском районе из-за ДТП. Водитель автомобиля «Нива», как сообщается, не уступил дорогу Nissan, который имел преимущество движения. Виновник ДТП скрылся, но пострадавший водитель решил сам его найти. Местные СМИ сообщают, что скрывшийся автомобиль был обнаружен в поле у хутора Алимов-Любимовский в Новоаннинском районе. Здесь и произошел конфликт со стрельбой.





Ранее в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили случившееся, но тогда комментировать это происшествие не стали, пообещав сделать это позже. Накануне стало известно, по сообщениям местных пабликов, что в Новоаннинском районе в розыск объявили троих подозреваемых в стрельбе. Их личность и местонахождение устанавливается.

Фото: архив V102.RU / «Новоаннинский сегодня» / t.me