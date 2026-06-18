



В Волгоградской области сотрудники регионального Управления ФСБ России во взаимодействии с ГУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Палласовки по статье Уголовного кодекса РФ об оправдании терроризма. Под пристальным вниманием чекистов молодой человек оказался после публикации комментария о захвате заложников Ростове.

– Установлено, что пользователь, используя личный аккаунт в одном из интернет-мессенджеров и придерживаясь взглядов, поддерживающих террористическую деятельность, оставил комментарий к публикации о захвате заложников в СИЗО-1 г. Ростова-на-Дону 16 июня 2024 года. В своем высказывании мужчина поддерживал и оправдывал действия членов международной террористической организации, деятельность которой признана запрещенной на территории РФ, – прокомментировали в УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, что житель Палласовки в настоящее время уже находится в СИЗО, так как ранее в отношении него были возбуждены уголовные дела по статье по незаконном обороте наркотиков.