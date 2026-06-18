Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Сочи отклонил жалобу бывшего депутата Волгоградской облдумы Николая Чувальского и членов его семьи на пересмотр вынесенного ранее решения об обращении в доход государства недвижимости на сотни миллионов рублей.

– Жалоба / представление оставлено без удовлетворения, – указано в карточке судебного делопроизводства.

В материалах указано, что жалобу в кассационную инстанцию подавал Николай Чувальский и двое его сыновей. Оспаривалось решение Среднеахтубинского районного суда об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Третьими лицами в этом процессе выступали ТУ Росимущества в Волгоградской области, Управление Минюста РФ по Волгоградской области, администрации Среднеахтубинского района и города Краснослободск.

Напомним, что ранее состоявшиеся в Волгоградской области суды признали незаконность совершенных сделок по отчуждению имущества, в числе которого стадион, бассейн, а также крупные базы отдыха. Часть имущества изъята в доход государства, другие сделки признаны недействительными. ИА «Высота 102» ранее подробно рассказывало об этом в своем материале.

Отметим, что в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции оспаривается и другое судебное решение по делу об изъятии имущества у Чувальского. Решение по нему еще не вынесено.





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