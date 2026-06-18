



Андрей Бочаров с митрополитом Феодором приняли участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего культурно-просветительского центра. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, центр будет размещен в Комсомольском саду, вблизи собора Александра Невского.

В церемонии также участвовали заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Михаил Иванов, руководитель секретариата ВРНС иерей Василий Лосев, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов, глава Волгограда Владимир Марченко.

Объект будет совмещать в себе воскресную школу, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописной мастерской и другими объектами. В школе будут два больших и два малых класса, зал конференций, выставочный зал. Корпуса разместят по обеим сторонам храма в горсаду.





Новые культурный объект стал совместным проектом Волгоградской области и Русской Православной церкви. Ранее в регионе совместно был обновлен и украшен росписью храм Всех Святых на Мамаевом кургане. В настоящее время продолжается комплексное обустройство храма Иоанна Кронштадтского, прорабатываются вопросы развития Казанского собора.

Напомним, ранее было принято решение о переносе памятника Александру Невскому с проезжей части на территорию Александровского сада, ближе к храму, — этот вопрос был окончательно утвержден на встрече Андрея Бочарова с митрополитом Феодором.

Фото: администрация Волгоградской области