



22 июня Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» подвёл итоги ежегодного анализа регионов по доходам населения. Волгоградская область в очередной раз оказалась в числе аутсайдеров, заняв лишь 60 место из 85 возможных.

По данным экспертов, доля волгоградцев, проживающих за чертой бедности, составляет 6,7%, а отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,86.

При этом за год регион всё же несколько улучшил свои позиции, поднявшись на три строчки с 64 строчки. Этому поспособствовало уменьшение количества жителей, находящихся за чертой бедности, на 0,8% и не такое значительное, но всё же увеличение доходов, по крайней мере по данным официальной статистики.

Отметим, в числе субъектов РФ, которые незначительно опередили в национальном рейтинге волгоградцев: Башкортостан, Рязань и Дагестан. Верхние же строчки рейтинга занимают Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Среди абсолютных аутсайдеров, занявших последние строчки: Ингушетия, Тыва и Карачаево-Черкесия.

Фото из архива ИА «Высота 102»