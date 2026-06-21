Путин наградил медалью волгоградского железнодорожника

Федеральные новости

Вслед за Крымом в регионах России могут запретить езду мотоциклов ночью

В Крыму с 17 июня вступил в силу запрет на передвижение мотоциклов и другой мототехники в вечерние и ночные часы – с 22.00 до 06.00. Данный запрет в скором...