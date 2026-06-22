Волгоградцам напомнили, кто до 1 июля должен заплатить 1% от дохода





В УФНС России по Волгоградской области жителям региона напомнили сроки уплаты страховых взносов в размере 1% от суммы дохода, превысившего 300 000 рублей в 2025 году. До 1 июля должны заплатить должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой.

В налоговой службе также обращают внимание, что на 2026 год совокупный фиксированный размер страховых взносов составляет 57 390 рублей. Их оплату индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, должны произвести не позднее 28 декабря 2026 года.

– В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, – уточняют в УФНС. – Если индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность не с начала календарного года или прекратил ее до окончания года, то в этом случае сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным месяцам.

За неполный месяц осуществления деятельности совокупный фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

– Уплата страховых взносов осуществляется независимо от возраста предпринимателя, факта ведения или неведения деятельности и размера полученных доходов от предпринимательской или иной профессиональной деятельности. Для расчета сумм страховых взносов можно воспользоваться сервисом «Калькулятор расчета страховых взносов», а произвести уплату – в сервисе «Уплата налогов и пошлин – Пополнить ЕНС», – напоминают специалисты налоговой службы.