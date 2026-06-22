



С 1 сентября волгоградцам разрешат делать МРТ без назначения врача. Важное для многих пациентов изменение внесено в документы Минздрава.

Напомним, прежде для получения направления в «трубу» горожанам приходилось записываться на прием к терапевту или другим профильным специалистам. Сейчас же правила значительно упрощены, сообщает ТАСС.

Называя отмену дополнительной бюрократии безусловным благом, сами врачи, тем не менее, прогнозируют волну гипердиагностики, когда мнительные горожане будут ходить на платное МРТ по любому мало-мальскому поводу. Пациентам напоминают, что МРТ - серьезное обследование, которое проводится для выявления серьезных заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и некоторых внутренних органов.

Фото администрации Волгоградской области