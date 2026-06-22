



В Волгограде накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны заменили дорожные знаки на въездах в город.

– Знаки «Волгоград» на основных въездах в город – герой к памятной дате заменены знаками «Сталинград», – сообщили в пресс-службе мэрии. – Все работы сотрудники дорожных предприятий выполнили накануне.

Свое историческое имя город на Волге возвращает девять раз в году – 2 февраля, 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября, а также 9 декабря.

Отметим, что в скором времени надпись «Сталинград» может появиться в самом центре города. На прошлой неделе архитекторы центра «ВЯЗ» анонсировали установку букв высотой около 1,7 метра на Привокзальной площади.

– Именно с железнодорожного вокзала для многих начинается знакомство с Волгоградом, формируется первое впечатление о его характере, истории и смыслах. Поэтому нам было важно, чтобы обновлённое пространство не только отвечало современным требованиям комфорта и благоустройства, но и отражало уникальную идентичность города, – пояснили сотрудники «ВЯЗа».

Фото Павла Мирошкина