



С 19 по 25 июня 2026 года в Волгоградской области проходит фольклорно-этнографическая экспедиция в рамках Года единства народов России. Специалисты Центра русского фольклора ГРДНТ им. Поленова во главе с Дмитрием Морозовым совместно с коллегами из областного центра народного творчества исследуют традиции в Урюпинском, Новоаннинском, Кумылженском, Алексеевском, Серафимовичском районах и Михайловке.

В рамках экспедиции эксперты изучают протяжное пение и пляски донских казаков, которые планируют рекомендовать для регионального и федерального реестров этнокультурного достояния. К работе присоединились профессоры и студенты Воронежского института искусств.





На пресс-конференции, которая прошла накануне, учёные затронули острые проблемы сохранения подлинной народной культуры, уделив особое внимание разнице между аутентичными носителями традиций и «вторичными» коллективами. Также они выразили обеспокоенность публикацией невыверенных данных и призвали открывать доступ к подлинным экспедиционным записям прошлых лет.

По итогам экспедиции планируется съемка документального фильма, а выявленные объекты пройдут экспертизу для включения в реестры.

Фото: ГБУК «ВОЦНТ»