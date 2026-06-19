Суд лишил бизнес-депутата Короткова имущества на 164 млн рублей





В Волгограде сегодня, 19 июня, Кировский районный суд Волгограда рассмотрел иск прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества экс-депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. Как сообщает ИА «Высота 102», процесс занял по продолжительности более шести часов. По его итогу суд принял решение об удовлетворении требований надзорного органа в полном объеме.

Напомним, Станислав Коротков был уличён надзорным органом в нарушении антикоррупционного запрета. Депутат годами совмещал оплачиваемую должность с коммерческой деятельностью. В конце 2025 года прокуратура потребовала лишить парламентария мандата за нарушение законодательства, однако увольнять «по статье» облдума коллегу отказалась, одобрив заявление Короткова о добровольной отставке, позволяющей сохранить все привилегии.

Впоследствии прокуратура через суд заставила региональный парламент скорректировать формулировки в постановлении о прекращении полномочий оскандалившегося парламентария. После этого надзорный орган подал иск в Кировский районный суд Волгограда об изъятии в пользу государства дохода депутата-бизнесмена за минувшие годы. Изначально в иске фигурировала сумма в 43,9 млн рублей, однако 5 мая прокуратура увеличила требования до 164,8 млн рублей.

Практически одновременно Станислав Коротков оспорил решение об увольнении из думы, однако накануне, 18 июня, областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда Волгограда. Никаких привилегий бывшему депутату, скупившему 65 коммерческих и жилых объектов в Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии, не оставили.

Итогом многочасового процесса 19 июня стало решение суда об изъятии в пользу государства имущества Станислава Короткова.

– Судом установлено, что в период с 2020 по 2025 год на счета Короткова С.В. от подконтрольных ему юридических лиц - ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания СтройИнвест» поступило в качестве дохода 164 830 166 рублей. Оборот данных денежных средств Коротковым С.В. не декларировался в справках о доходах, – сообщили в пресс-службе судов Волгоградской области. – Решением Кировского районного суда г. Волгограда от 5 мая 2026 года с Короткова С.В. в доход Российской Федерации взыскано 164 830 166 рублей.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.