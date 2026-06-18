В ночь с 15 на 16 июня в Городищенском районе Волгоградской области развернулась семейная драма, которая лишь чудом не закончилась смертельным исходом. В посёлке Самофаловке племянник-рецидивист пытался заживо сжечь приютивших его в детстве родственников, уничтожив жилой дом. Перед этим мужчина полгода держал в страхе проживающих в доме женщин и угрожал расправой, однако правоохранительные органы, по словам семьи, игнорировали их многочисленные жалобы.

По доброте душевной

Трагедия развернулась в семье Раисы Сереченко. У женщины было три дочери, в 1990 году старшая родила сына Максима, однако, когда мальчику было всего четыре месяца, мать погибла. Бабушка решила не отдавать ребёнка в детдом и взяла его в свою семью, оформив опекунство.

– Мама дала ему кров, прописала в нашем доме, и до определённого возраста он рос как обычный ребёнок. Однако лет в 15-16 его поведение стало меняться. Он начал грубить, хулиганить, появились садистские наклонности, попал в плохую компанию, – рассказала младшая дочь Раисы Сереченко Наталия.

Родственники всячески пытались помочь Максиму и надеялись, что это всё пройдёт с переходным возрастом, однако с годами ситуация только выходила из-под контроля.

В тюрьму как на работу

Ещё до совершеннолетия парень так и не смог найти себя в жизни и пошёл по преступной стезе.

– Всё началось с краж. Сначала он с друзьями воровал железо с поездов. Тогда дали ему первый срок. Мы были шокированы, конечно, но надеялись, что это всё по глупости. По-прежнему поддерживали. Мама ездила его навещать, возила передачи. Но когда всё повторилось, мы в семье приняли решение, что он должен сам нести ответственность за свои поступки, раз, зная, что его посадят, всё равно идёт и совершает преступления. Мы перестали ему помогать в тюрьме, – добавила Наталия.

После этого сдвиги в поведении Максима усилились. Он начал наводить в округе свои порядки.

– Далее всё пошло по нарастающей: срок за связь со школьницей, преследование продавца магазина, угрозы расправой, повреждение имущества. На текущий момент из 36 лет жизни значительную часть он провёл в местах лишения свободы, – подчеркнула женщина.





Как подменили

В те непродолжительные периоды, когда Максим возвращался, он изо всех сил старался превратить жизнь семьи Сереченко в ад.

– Больше всего, конечно, доставалось маме, ведь она вынуждена была находиться с ним в одном доме. Он заваливался с друзьями, устраивал попойки, драки, постоянно всё крушил. Крайний раз он освободился в январе 2026 года. Тогда всё началось с новой силой. Он в открытую начал угрожать нам убийством, кидал в меня ножи, когда я приезжала к маме, сознательно доводил её до предынфарктного состояния.

Женщины, со слов Раисы, регулярно обращались к участковому, вызывали наряды полиции, писали заявления, однако никакой реакции на это не было.

– Полицейские лишь разводили руками. Говорили, что мы родственники и поэтому они не могут дать ход делу. Самое интересное, что это всё происходило в то самое время, когда у Максима продолжал действовать административный надзор. Нас просто бросили на растерзание этому рецидивисту, – добавила Наталия.

Не до простых людей?

По словам Наталии, в апреле 2026 года произошёл ещё более серьёзный инцидент. Несмотря на ограничения продвижения, Максим отправился к родственникам в Красноармейский район Волгограда. Здесь жила с мужем его тётя, средняя сестра Наталии. Женщина с супругом едва не стали жертвами своего племянника.

– Он приехал к ним и избил. Сестра с супругом сразу же обратилась в полицию, зафиксировали побои, но в результате их даже не опросили. Видимо, полиции сейчас не до простых людей, ну или Максим, возможно, с кем-то договорился. По крайней мере, такие речи от него действительно потом звучали, – продолжила вспоминать Наталия.

В результате нерасторопности правоохранителей уже летом 2026 года в посёлке Самофаловка разыгралась совсем уж жуткая драма.







«Мама до последнего пыталась вырваться»

Вечером 15 июня Максим в очередной раз устроил в доме погром.

– Он весь вечер выламывал железную дверь, отрабатывал на ней удары, вновь угрожал маме. Она испуганная звонила нам. Мы звонили в полицию и умоляли наряд побыстрее приехать. Однако никто не поспешил на вызов. Прошло несколько часов этого ужаса, после чего, около полуночи, он начал сносить все вещи в одну комнату, а затем поджог их. Мама до последнего пыталась выбраться из дома, но он ей не давал. В какой-то момент он схватил её уже почти у выхода и толкнул внутрь дома. Она упала и ударилась головой о кирпич, потеряла сознание, – подчеркнула женщина.

По словам волгоградки, убедившись, что некогда приютившая его бабушка находится внутри и не может покинуть помещение, племянник поспешил ретироваться из объятого огнём дома.

– Насколько я понимаю, маму спас участковый, который прибыл сюда раньше пожарных. Он ещё с кем-то вытащил её из пожара в бессознательном состоянии. Сейчас она находится в больнице с тяжёлым ушибом головного мозга. Ей наложили швы.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, первая информация о пожаре поступила в ведомство в 01:54 16 июня.

– На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе. В поселке Самофаловка горел деревянный дом размером 6х8 м. Подразделения ОП ПЧ-87 п. ликвидировали горение в 03:05, – уточнили в пресс-службе Главка.

Сообщить о причине возгорания специалисты затруднились, подчеркнув, что в случае проведения экспертиз и следственных действий на установление всех обстоятельств экспертам может потребоваться дополнительное время.

В свою очередь в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что материал по факту пожара действительно зарегистрирован в местном отделе полиции.

– Сейчас проводится проверка. Ведётся розыск подозреваемого. По данным на 7:00 18 июня местонахождение мужчины пока не установлено, – подчеркнули в полиции.

Пока родственник-рецидивист ударился в бега, семья пытается отойти от шока и с трудом представляет, как найти средства на восстановление полностью сгоревшего дома. Жители посёлка уже объявили клич и собирают погорельцам помощь, но этих денег, очевидно, не хватит даже чтобы частично восстановить жилплощадь.

Отметим, редакция обратилась в прокуратуру Волгоградской области с просьбой взять под контроль сложившуюся ситуацию, а также дать правовую оценку информации пострадавших о продолжительном бездействии правоохранительных органов.

Фото сгенерировано ИИ, видео предоставлено пострадавшими