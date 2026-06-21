Дарья Антонова принесла Волгоградской области золото Кубка России

В столице Республики Тыва завершился Кубок России по дзюдо. Турнир собрал 180 спортсменов из 36 регионов РФ – и для Тувы это событие стало историческим: впервые республика принимала главный кубковый старт страны. Организатором турнира выступила Федерация дзюдо России при содействии Российского спортивного фонда.

Волгоградскую область представляли две дзюдоистки – Дарья Антонова и Любовь Астамирова. Успешным выступление оказалось только у одной из них.

Дарья Антонова грамотно разложила свои силы на турнире и одержала уверенную победу – впервые во взрослом дзюдо. И сделала это в идеальный момент: буквально накануне, 17 июня, спортсменка отметила своё 21‑летие. Подарок себе – лучше не придумаешь.

В весе до 70 кг конкуренция была бешеная: на татами вышли 12 сильнейших. Но Антонова, посеянная в числе фаворитов, не дрогнула ни на секунду. Уже в четвертьфинале она показала, кто здесь диктует условия: Полина Иудина (Свердловская область/Саха-Якутия) не продержалась и двух с половиной минут – три «шидо» и досрочное поражение.

Полуфинал стал настоящей битвой нервов. Против Антоновой вышла Ева Огнивова из Челябинска – девушка с внушительным багажом титулов. На бумаге – грозная соперница. На татами – упорный, вязкий поединок, где каждая секунда тянулась как вечность. Дарья шла вперёд, искала момент, давила активностью. Ева старалась ловить на контратаках, но осторожничала – и в итоге сама нарвалась на третье «шидо». Победа Антоновой получилась волевой: при двух собственных предупреждениях она всё равно забрала раунд.





А в финале сценарий повторился – с той лишь разницей, что напряжение было ещё выше. Соперницей стала Дарья Васильева из Иркутска – бронзовый призёр Кубка РФ и чемпионата страны прошлого года. Но и она не смогла устоять перед напором волгоградки. Антонова снова взяла инициативу в свои руки, не давала сопернице ни секунды передышки. Итог – победная оценка «юко», а в пассиве сибирячки – два «шидо».

Для Антоновой это первая большая победа. И, судя по тому, как она шла к ней через плотные схватки и нервы полуфинала, это только начало.

Под руководством Александра Евланова Дарья делает уверенные шаги к большим высотам. И если так пойдёт и дальше, имя Дарьи Антоновой скоро будет звучать не только на российских турнирах, но и на международной арене.

Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо России