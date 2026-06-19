В Волгограде с осужденных «теневых банкиров» взыскали 21 млн рублей

Незаконный доход в сумме более 21 миллиона рублей взыскали с группы «теневых банкиров», осужденных в Волгограде больше года назад. Такое решение принято апелляционной инстанцией Волгоградского облсуда по иску прокуратуры Дзержинского района.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, четверо человек в январе 2025 года были признаны виновными в незаконном образовании юридического лица и незаконной банковской деятельности. Дзержинский районный суд Волгограда приговорил их к разным срокам – от 4 лет условно до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Теперь осужденные по фамилии Гирсов, Варламова, Усков и Петроченков должны возместить причиненный государству многомиллионный ущерб. Исполнение судебного решения взято на контроль.

Судом установлено, что незаконную банковскую деятельность они осуществляли с мая 2017 года по май 2022-го. С использованием расчетных счетов ряда подконтрольных юридических лиц ими был получен доход в сумме более 21 миллиона рублей.





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