В Волгоградской области минувшей ночью сгорел китайский внедорожник Tank, владельцем которого, по предварительным данным, является владелец кафе «ЕвроАзия», где недавно произошло массовое отравление роллами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили жители Камышина, которые стали очевидцами этого происшествия.

– Услышали звук, похожий на взрыв петарды. Выбежали на балкон и увидели, что во дворе горит машина. Люди уже другие выбежали, стали отгонять свои автомобили, на которые могло перекинуться пламя, – рассказали местные жители.

По их словам, все произошло ночью 21 июня на улице Калинина. Владелец горящего внедорожника также выбежал во двор вместе с супругой.

– Он все время кому-то звонил. И стоял, смотрел, без паники. Другие больше суетились, чем он. Видимо, когда идет черная полоса в жизни, уже новые неприятности воспринимаешь спокойно, – предположили камышане.

Очевидцы также рассказали, что на место происшествия прибыли пожарные, которые потушили пламя. Однако передняя часть внедорожника выгорела почти полностью. Что стало причиной возгорания – неизвестно. Местные жители не исключают, что машину могли специально поджечь.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что сообщение о возгорании иномарки в Камышине поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 01:48 мск.

– В автомобиле Tank горел моторный отсек на площади 2 кв. м. Подразделения 28-ПСЧ ликвидировали горение в 02:01. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, – рассказали в оперативном ведомстве.

В свою очередь в полиции сообщили, что сообщение о возгорании автомобиля в Камышине поступило по линии «112».

– В настоящее время проводится проверка и уточняются обстоятельства произошедшего. Назначены экспертизы, – прокомментировали в ГУ МВД России по региону.

Напомним, что в больницу с жалобами на характерные признаки отравления после употребления роллов и салатов, приготовленных в кафе «ЕвроАзия» на ул. Пролетарской Камышина, с 11 июня обратилось 33 человека. Из них у 18 человек был диагностировал сальмонеллез. Предприниматель Ким С.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Судом принято решение в качестве наказания о закрытии кафе «ЕвроАзия» на 60 суток.

Фото сгенерировано ИИ

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