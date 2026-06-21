Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту смертельного столкновения грузовика с поездом в соседней Астраханской области. В результате водитель большегруза погиб. Из-за происшествия задерживаются два поезда сообщением Астрахань-Волгоград.





– Астраханской транспортной прокуратурой проверяется исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, контролируется соблюдение прав пассажиров. По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования, – сообщили в надзорном органе.

Напомним, вечером 20 июня на железнодорожном переезде перегона Владимировка – Покровка допущено столкновение пассажирского поезда сообщением Астрахань – Волгоград с грузовым автомобилем, водитель которого погиб. В результате произошел сход локомотива одной колесной парой.





Ранее сообщалось, что поезд №42 Астрахань-Волгоград смог отправиться в путь с задержкой около 4 часов.Также более чем на 2 часа задержан поезд № 294 Астрахань — Волгоград (прицепная группа в составе поезда Саратов — Анапа).

Фото: Южной транспортной прокуратуры





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