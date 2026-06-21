Волгоградскую черешню проверили в лаборатории

Черешню нового урожая, выращенную волгоградскими производителями, проверили на безопасность в специализированной лаборатории. Ягоды исследовали на целый «букет» показателей.

– В образцах проверяли наличие хлорорганических пестицидов, ГМО, яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, БГКП (колиформные бактерии), мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), плесневых грибов, массовую долю кадмия, мышьяка, ртути и свинца, – рассказала начальник отдела микробиологических исследований Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Наталья Гордеева.

По ее словам, ничего из вышеперечисленного в волгоградской черешне не обнаружено.

Ранее сообщалось, что из-за дождливой и прохладной весны в этом году часть садоводов не досчитается абрикосов, вишни и черешни. Так, в начале июня стоимость килограмма черешни в Волгограде, в основном привозной, была от 500 рублей. В настоящее время цена на эту ягоду с созреванием местной черешни упала уже до 300 рублей за кило.

Фото из архива V102.RU





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