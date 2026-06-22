Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область





Накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны украинские дроны атаковали 14 регионов России. В число попавших под удар территорий вошла и Волгоградская область.

За ночь войска ПВО уничтожили 301 смертоносный летательный аппарат. Целями беспилотников ВСУ стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская, Курская области и Республика Крым.

БПЛА самолетного типа ликвидированы также в Волгоградской, Воронежской, Калужской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской и Московской областях. Неспокойной сегодняшняя ночь была и для жителей Краснодарского края.

При этом, по словам горожан, сообщений об объявлении в регионе беспилотной опасности они не получали.

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