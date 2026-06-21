Рейс из Антальи в Волгоград задерживается на 15 часов

Прибытие в Волгоград самолета из Антальи (Турция) задерживается еще на 15 часов. Такие данные отображаются на онлайн-табло волгоградского аэропорта.

Так, согласно официальной информации, самолет Airbus A321 авиакомпании Ural Airlines (Уральские авиалинии) по расписанию должен был прибыть в Волгоград в 18:40 мск 21 июня, но ожидается только в 10:00 мск 22 июня.

Обратный вылет в Турцию, соответственно, перенесен с 20:10 мск 21 июня на 11:20 мск 22 июня.

Однако, как сообщает газета «Коммерсант», рейс из Антальи должен был вылететь в Волгограде еще 20 июня. Таким образом, задержка, судя по всему, уже измеряется не часами, а сутками.





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