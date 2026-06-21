На Мамаевом кургане в Волгограде в канун Дня памяти и скорби прошла памятная акция «Завтра была война…». Тысячи свечей зажглись на главной высоте России, погибших почтили минутой молчания.





Как сообщили в администрации региона, участие в мероприятии принял губернатор Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств, курсанты, общественники и представители молодежных организаций. Они возложили цветы к Вечному огню и могиле маршала Василия Чуйкова.





Напомним, что акция «Завтра была война…» проходит в Волгограде ежегодно в ночь с 21 на 22 июня.





Фото: администрации Волгоградской области