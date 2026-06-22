Главное

Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в летние лагеря
В Крыму детские летние лагеря до 1 сентября приостановят прием детей. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. – На территории Республики Крым с 11:00 22 июня...
Федеральные новости
 Ростовчане предупреждают о нехватке топлива на АЗС
Жители Ростова-на-Дону предупреждают о нехватке и даже отсутствии топлива на автозаправочных станциях. Как сообщает Привет-Ростов, в последние дни  ситуация на АЗС региона обострилась – на многих заправках топлива нет в...
Общество

«Я покажу, как умеют драться старые партизаны»: как Сталинград встретил первые дни войны

Общество 22.06.2026 07:03
0
22.06.2026 07:03


«Прошу принять меня в ряды народного ополчения. Мне 55 лет, но рука моя тверда, глаз верен. В жестоком бою с фашистскими налетчиками я покажу им, как умеют драться старые партизаны, прошедшие великую боевую школу гражданской войны». 

Эти слова в первые дни войны писал один из казаков станицы Нижне-Чирской. И подобное обращение было отнюдь не единственным. После объявления войны Советскому Союзу Сталинград, на долю которого выпадут тяжелейшие испытания, быстро перестраивался на новые рельсы. Открывались госпиталя, продолжались сельскохозяйственные работы, собирались добровольческие отряды. Уже в начале августа в народное ополчение записались больше 50 тысяч сталинградцев. Подробнее о том, как город, в котором произойдут судьбоносные события, встретил начало Великой Отечественной – в материале ИА «Высота 102».

22 июня 1941 года… Одна из самых трагических дат в истории страны. Еще до официального выступления Молотова по радио в Березовском районе Сталинградской области прошел митинг. Вскоре такие же митинги облетели и другие районы. Сталинградцы, жизнь которых кардинальным образом изменилась буквально в один день, клялись дать отпор врагу и приложить для этого все усилия: «Все для фронта! Все для победы!».

Практически каждый житель области хотел внести свой вклад в победу. Кто-то нес теплые вещи в военкоматы и райкомы, кто-то сдавал деньги на постройку авиаэскадрилий и танковых колонн, люди тысячами выходили на строительство оборонительных рубежей вокруг Сталинграда, – рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – По далеко не полным данным, трудящиеся собрали и сдали для Красной Армии свыше 33 тысяч пар валенок, около 9 тыс. полушубков и 4 тыс. меховых жилетов, свыше 78 тыс. пар варежек рукавиц, 71 тыс. пар шерстяных носков, 42 тыс. шапок – ушанок и много других теплых вещей.


Уже на пятый день войны в Сталинград потянулись первые санитарные поезда с ранеными бойцами. Медики и тысячи женщин – добровольцев в кратчайшие сроки оснащали госпиталя и помогали выхаживать солдат. Часть сталинградок записалась в открытые кружки по подготовке медсестер.

– В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных. Затем 3 июля 1941 года в «Обращении к советскому народу» председателя ГКО Иосифа Сталина прозвучал призыв о создании народного ополчения. С этого момента по всей стране начался быстрый рост добровольческих формирований, и Сталинградская область не была исключением, – говорят сотрудники музея-заповедника. – За первые два дня в ополчение вступило свыше 6 тысяч добровольцев. 6 июля 1941 года Рабочие Тракторного завода обратились ко всем трудящимся области с призывом о создании отрядов народного ополчения. Их инициативу поддержали рабочие и служащие всех предприятий и учреждений Сталинграда, а также сельчане. Поток заявлений нарастал день ото дня. В начале августа 1941 года в народное ополчение записалось свыше 50 тысяч добровольцев.

Жители города на Волге записывались на фронт, не считаясь с обстоятельствами и порой не принимая в учет собственный возраст.

Я три года сражался на фронтах гражданской войны. Теперь, когда изверг и людоед Гитлер захотел отнять у нас свободную и радостную жизнь, мое сердце наполнилось гневом и горячей ненавистью к фашистским псам. Я снова готов взять оружие и смело вступить в смертельную схватку с врагом человечества – германским фашизмом. Прошу зачислить меня в кавалерийский эскадрон народного ополчения, – писал бывший командир эскадрона Первого Донского кавалерийского полка Андреев.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.06.2026 19:31
Общество 22.06.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 18:47
Общество 22.06.2026 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 18:09
Общество 22.06.2026 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 17:56
Общество 22.06.2026 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 17:42
Общество 22.06.2026 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 16:47
Общество 22.06.2026 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 16:40 Реклама
Общество 22.06.2026 16:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.06.2026 16:13
Общество 22.06.2026 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 15:05
Общество 22.06.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 14:56
Общество 22.06.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 14:36
Общество 22.06.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 13:42
Общество 22.06.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 13:38
Общество 22.06.2026 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 12:27
Общество 22.06.2026 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.06.2026 12:17
Общество 22.06.2026 12:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:31
В Волгоградской области 24 территории обновят к 2027 году: рассказываем гдеСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде завершают реконструкцию участка дороги на ул. АнгарскойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:09
Андрей Бочаров обсудил взаимодействие с облдумой в преддверии последнего заседанияСмотреть фотографии
17:56
Без «костылей» и на новой «подушке»: фотограф показал, как модернизируют трамвайную линию на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:42
Под Волгоградом эксперты оценили состояние дуба-патриарха, охраняемого СовфедомСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде полиция разыскивает пытавшегося задавить мужчину мажора на иномаркеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
В Урюпинске 23 июня простятся с погибшим на СВО рядовым ГорелишвилиСмотреть фотографии
16:40
Строительство жилого квартала «Крылья Качи» в Волгограде идет по графикуСмотреть фотографии
16:13
«Самое непростое решение в моей жизни»: основатель Angel Cakes заявила о закрытии кафе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
Отделались легким испугом? В Волгоградской области без лишнего шума завершается сезон мошкиСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде начался новый этап обновления котельной 82-го кварталаСмотреть фотографии
14:36
Ехали на стрельбы: под Волгоградом родные погибшего в аварии охранника через суд добились страховых выплатСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцев накануне открытия местного сезона поразили цены на малинуСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде 5-летний срок грозит школьнику за неудавшуюся кражу шести шоколадокСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде задерживают и отменяют московские рейсыСмотреть фотографии
12:21
В Волгограде прошёл массовый забег на острове Сарпинском: фотоСмотреть фотографии
12:17
Бочаров поздравил выпускников с выходом на финишную прямуюСмотреть фотографии
12:05
«Сезон не супер, но и не провальный»: Евгений Дмитриев подвел итоги для «Динамо‑Синары»Смотреть фотографии
11:52
В Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в летние лагеряСмотреть фотографии
11:37
Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по производству продуктов животноводстваСмотреть фотографии
11:26
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв войны минутой молчанияСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области массово вытравливают опасных «охотников» на урожайСмотреть фотографии
11:03
Эксперты в Волгоградской области изучают казачье пение и пляски для реестра наследияСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом прокуратура взыщет ущерб за срыв реконструкции оросительного каналаСмотреть фотографии
10:42
Под Волгоградом задержали рецидивиста, пытавшегося сжечь собственную бабушкуСмотреть фотографии
10:30
Остановитесь и вспомните: в 12:15 Сталинград присоединится к всероссийской Минуте молчанияСмотреть фотографии
10:29
Трое волгоградцев упали в трамвае из-за экстренного торможенияСмотреть фотографии
10:21
Волгоградцы все чаще выбирают работу курьерамиСмотреть фотографии
10:19
Волгоградцам напомнили, кто до 1 июля должен заплатить 1% от доходаСмотреть фотографии
10:08
«Нет чужих людей»: волгоградцы рассказали трогательную историю поисков пропавшего дедушкиСмотреть фотографии
 