



«Прошу принять меня в ряды народного ополчения. Мне 55 лет, но рука моя тверда, глаз верен. В жестоком бою с фашистскими налетчиками я покажу им, как умеют драться старые партизаны, прошедшие великую боевую школу гражданской войны».

Эти слова в первые дни войны писал один из казаков станицы Нижне-Чирской. И подобное обращение было отнюдь не единственным. После объявления войны Советскому Союзу Сталинград, на долю которого выпадут тяжелейшие испытания, быстро перестраивался на новые рельсы. Открывались госпиталя, продолжались сельскохозяйственные работы, собирались добровольческие отряды. Уже в начале августа в народное ополчение записались больше 50 тысяч сталинградцев. Подробнее о том, как город, в котором произойдут судьбоносные события, встретил начало Великой Отечественной – в материале ИА «Высота 102».

22 июня 1941 года… Одна из самых трагических дат в истории страны. Еще до официального выступления Молотова по радио в Березовском районе Сталинградской области прошел митинг. Вскоре такие же митинги облетели и другие районы. Сталинградцы, жизнь которых кардинальным образом изменилась буквально в один день, клялись дать отпор врагу и приложить для этого все усилия: «Все для фронта! Все для победы!».

– Практически каждый житель области хотел внести свой вклад в победу. Кто-то нес теплые вещи в военкоматы и райкомы, кто-то сдавал деньги на постройку авиаэскадрилий и танковых колонн, люди тысячами выходили на строительство оборонительных рубежей вокруг Сталинграда, – рассказывают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – По далеко не полным данным, трудящиеся собрали и сдали для Красной Армии свыше 33 тысяч пар валенок, около 9 тыс. полушубков и 4 тыс. меховых жилетов, свыше 78 тыс. пар варежек рукавиц, 71 тыс. пар шерстяных носков, 42 тыс. шапок – ушанок и много других теплых вещей.





Уже на пятый день войны в Сталинград потянулись первые санитарные поезда с ранеными бойцами. Медики и тысячи женщин – добровольцев в кратчайшие сроки оснащали госпиталя и помогали выхаживать солдат. Часть сталинградок записалась в открытые кружки по подготовке медсестер.

– В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных. Затем 3 июля 1941 года в «Обращении к советскому народу» председателя ГКО Иосифа Сталина прозвучал призыв о создании народного ополчения. С этого момента по всей стране начался быстрый рост добровольческих формирований, и Сталинградская область не была исключением, – говорят сотрудники музея-заповедника. – За первые два дня в ополчение вступило свыше 6 тысяч добровольцев. 6 июля 1941 года Рабочие Тракторного завода обратились ко всем трудящимся области с призывом о создании отрядов народного ополчения. Их инициативу поддержали рабочие и служащие всех предприятий и учреждений Сталинграда, а также сельчане. Поток заявлений нарастал день ото дня. В начале августа 1941 года в народное ополчение записалось свыше 50 тысяч добровольцев.

Жители города на Волге записывались на фронт, не считаясь с обстоятельствами и порой не принимая в учет собственный возраст.

– Я три года сражался на фронтах гражданской войны. Теперь, когда изверг и людоед Гитлер захотел отнять у нас свободную и радостную жизнь, мое сердце наполнилось гневом и горячей ненавистью к фашистским псам. Я снова готов взять оружие и смело вступить в смертельную схватку с врагом человечества – германским фашизмом. Прошу зачислить меня в кавалерийский эскадрон народного ополчения, – писал бывший командир эскадрона Первого Донского кавалерийского полка Андреев.

Фото музея-заповедника "Сталинградская битва"