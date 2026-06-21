



Жители СНТ «40 лет Октября» в Краснооктябрьском районе Волгограда бьют тревогу из-за искусственного сужения Вишневой балки. По их словам, незаконные работы, грозящие водоему гибелью, проводит один из членов садового товарищества.





Остановить земляные работы в непосредственной близости к Вишневой балке владельцы участков в СНТ Краснооктябрьского района пытаются уже третий год.

– Один из наших соседей проводит несанкционированные земляные работы, ведущие к искусственному сужению русла Вишневой балки и изменению ее естественного протекания, – пишут дачники в многочисленных обращениях. – В результате подмывается и разрушается противоположный берег, что нарушает естественную гидрологию объекта, может привести к эрозии почв, изменению уровня грунтовых вод и ухудшению состояния всей экосистемы балки.

По словам волгоградцев, практически без остановок многотонные КАМАЗы возят землю по территории СНТ - работы прекращаются лишь зимой. На прилегающем к Вишневой балке участке мужчина якобы выбрасывает горы строительного и даже пищевого мусора.

– Мы обращались и в облкомприроды, и в прокуратуру, но в ответ на коллективные жалобы получали лишь отписки, – сетуют жители СНТ. – Проверяющие, которые приезжали сюда уже не раз, почему-то ничего не находят. Вероятнее всего, перед их приездом он успевает все припрятать и присыпать землей. Этот человек засыпает три участка вдоль оврага и на все наши претензии заявляет, что это его территория, и никакого вреда Вишневой балке он якобы не причиняет. В том, что по СНТ регулярно ходят разбивающие дороги КАМАЗы, а в воздухе стоят столбы пыли он тоже не видит большой проблемы.

Приложенные к обращению дачников официальные ответы подтверждают их слова – проверив территорию СНТ и состояние балки, сотрудники прокуратуры и областного комитета не нашли серьезных нарушений законов и ограничились лишь вынесением предостережения.

– В ходе осмотра территории земельного участка строительного мусора, зафиксированного на фотографии, не установлено, – сказано в ответе Нижне-Волжского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют информацию о состоянии Вишневой балки и проводимых рядом работах в надзорных органах.

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