Волгоградцы берут золото второго тура Высшей лиги по регби‑7

Второй игровой день Высшей лиги по регби‑7 в Москве завершился яркой победой волгоградского «Ротора». Сине‑голубые прошли турнирную дистанцию уверенно и целеустремлённо, подтвердив статус одной из сильнейших команд лиги.

Путь к финалу для подопечных Георгия Веливанова получился непростым. В решающей битве за первую строчку группы А «Ротор» в напряжённой схватке взял верх над «Балтийским штормом‑2» из Калининграда – 21:17. Счёт отразил всю плотность борьбы: соперники шли нога в ногу, и лишь хладнокровие и собранность волгоградцев позволили им удержать преимущество.

В полуфинале «Ротор» встретился с «Нарвской заставой» из Санкт‑Петербурга. И вновь – игра на пределе возможностей. Итог – 21:14 в пользу волгоградцев. Эта победа открыла команде дорогу в решающий матч турнира.





Финал с МГТУ им. Баумана стал настоящей проверкой характера. Столичные регбисты, оказавшись в меньшинстве, сумели занести попытку и совершили реализацию, что позволило им выйти вперёд 21:14. Казалось, времени не так много. Однако «Ротор» не дрогнул, волжане на фланге соорудили ответную атаку и сравняли счёт – 21:21.

Судьба золотых наград решилась на последних минутах встречи. Проявив высокое мастерство и умение действовать в решающие мгновения, игроки «Ротора» провели результативную атаку: Илья Бояров уйдя финтом от защитника занёс попытку. Попытка, занесённая в концовке матча, стала победной – несмотря на неточную реализацию, этого хватило для итоговой победы – 26:21.

Так «Ротор» стал победителем второго тура Высшей лиги по регби‑7.

Александр Веселовский