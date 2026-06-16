В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список

Итоги регионального конкурса «Лучший врач» по 27 номинациям подвели в Волгограде. На торжественном приеме в областной думе сегодня, 16 июня, победителям вручили заслуженные награды.

Как сообщили в облздраве, на конкурс поступило 56 заявок от высококвалифицированных специалистов Волгоградской области. Лучшие из лучших были определены по таким номинациям, как лучший хирург, лучший военный врач, лучший терапевт, лучший невролог и т.п.





– Ваше стремление к совершенству, преданность делу и готовность помогать другим вдохновляют окружающих и помогают достигать высоких результатов. Победа каждого врача — это успех всего здравоохранения нашей области, – сказал на торжественной церемонии глава облздрава Анатолий Себелев.

Победителям конкурса «Лучший врач Волгоградской области» были вручены дипломы, почётные грамоты и благодарственные письма Волгоградской облдумы.





Победителями конкурса в номинациях :

«Лучший педиатр» – Сергей Акельев, завотделением — врач-пульмонолог Волгоградской областной детской клинической больницы;

«Лучший невролог» – Елена Бондаренко, врач-невролог Клинической больницы № 5;

«Лучший руководитель медицинской организации» – Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ;

«Лучший оториноларинголог» – Анатолий Дранников, врач-оториноларинголог Волгоградской областной клинической больницы №1;

«Лучший фтизиатр» – Ирина Зеленева, завотделением — врач-фтизиатр Волгоградского областного клинического противотуберкулёзного диспансера;

«Лучший стоматолог» – Олег Ивин, врач-стоматолог-терапевт Клинической стоматологической поликлиники №12;

«Лучший неонатолог» – Ирина Карижская, завотделением — врач-неонатолог Волгоградской областной детской клинической больницы;

«Лучший психиатр» – Владимир Куликов, врач-психиатр Светлоярской ЦРБ;

«Лучший санитарный врач» – Наталия Максимова, врач-эпидемиолог Клинической больницы № 4;

«Лучший онколог» – Владимир Проноза, завотделением — врач-онколог Волгоградского областного клинического онкологического диспансера;

«Лучший инфекционист» – Ирина Скребец, заведующий приемным отделением - врач-инфекционист Волгоградской областной детской клинической больницы;

«Лучший кардиолог» – Анна Трегубова, врач-кардиолог Волгоградского областного клинического кардиологического центра;

«Лучший врач-эксперт» – Максим Трубачев, завотделением – врач-патологоанатом Волгоградского областного патологоанатомического бюро;

«Лучший анестезиолог-реаниматолог» – Елена Тютюнова, врач-анестезиолог-реаниматолог Волгоградской областной клинической больницы №115;

«Лучший сельский врач» – Инна Ястребова, врач-педиатр участковый Среднеахтубинской ЦРБ;

«Лучший врач медицинской реабилитации» – Хамзат Ансаров, завотделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы - врач физической и реабилитационной медицины Волгоградской областной клинической больницы № 1;

«Лучший врач лабораторной диагностики» – Евгений Воробьев, врач клинической лабораторной диагностики Детской клинической больницы № 8;

«Лучший офтальмолог» – Екатерина Мещерякова, врач-офтальмолог Городская больница №2;

«Лучший терапевт» – Маргарита Новикова, врач-аллерголог-иммунолог Консультативно-диагностической поликлиники №2;

«Лучший врач скорой медицинской помощи» – Вера Перевертпйло, врач скорой медицинской помощи Клинической станции скорой медицинской помощи;

«Лучший акушер-гинеколог» – Мадина Рамазанова, заведующий гинекологическим отделением-врач-акушер-гинеколог Городской клинической больницы №1 имени Фишера;

«Лучший участковый педиатр» – Руслан Слободянов, врач-педиатр участковый Ленинской ЦРБ;

«Лучший травматолог-ортопед» – Юрий Стаценко, врач-травматолог-ортопед Волгоградской областной клинической больницы №1;

«Лучший врач по диагностическим исследованиям» – Александр Стременцов, врач-эндоскопист Клинической больницы № 4;

«Лучший участковый терапевт» – Татьяна Шевченко, врач-терапевт участковый Поликлиники № 2;

«Лучший эндокринолог» – Екатерина Григорова, завотделением-врач-эндокринолог Городской клинической больницы №1 имени Фишера;

«Лучший хирург» – Виктор Тутов, врач-хирург Волгоградской областной клинической больницы №1.

Фото: Волгоградской областной думы





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