Долг погибшего на СВО камышанина банк пытался стрясти с его дочери





Камышинский городской суд Волгоградской области защитил наследницу погибшего участника СВО, отказав банку в удовлетворении требований о взыскании долга отца. Девушку освободили от необходимости выплачивать кредитной организации 110 тысяч рублей.

Установлено, что 1 июля 2022 года между военнослужащим и банком был заключен договор на выпуск кредитной карты с лимитом в 300 000 рублей. 13 февраля 2024 года мужчина был направлен для выполнения задач в зону спецоперации. 29 ноября 2024 года камышанин погиб.

Единственным наследником погибшего является его дочь, которая получила свидетельство о праве на наследство по закону. Суд на основании положений Федерального закона от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ посчитал данное обязательство прекращенным.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.