Андрей Бочаров поздравил Владимира Петрова с Днем медработника

Сегодня, 21 июня, в День медицинского работника России в Волгоградской области профессиональный праздник отмечают более 44 тысяч человек, которые трудятся в этой сфере. Андрей Бочаров выразил всем медработникам региона слова благодарности за самоотверженную работу и пожелал всего наилучшего.

Как сообщили в администрации региона, губернатор озвучил свои поздравления в телефонном разговоре с президентом ВолгГМУ доктором медицинских наук, профессором, академиком РАН, заслуженным деятелем науки РФ, почетным гражданином города-героя Волгограда Владимиром Петровым.

Отмечается, что глава региона поздравил Владимира Петрова, а в его лице и всех медработников с профессиональным праздником.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!